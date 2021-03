Polizei Mettmann

POL-ME: Wer kennt die Frau am EC-Automaten? - Erkrath - 2103117

Mettmann (ots)

Mit richterlichem Beschluss vom Amtsgericht Wuppertal wendet sich die Polizei heute mit Bildern einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit, um eine darauf abgebildete Frau zu identifizieren. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung oder auch die selbständige Meldung der hier abgebildeten Person, um in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls weiterkommen zu können.

- Das war geschehen:

Bereits am Freitagmorgen des 04. Dezember 2020, besuchte ein 87-jähriger Kunde eine Bankfiliale am Hochdahler Markt 2, im Erkrather Ortsteil Hochdahl, um dort um 10:36 Uhr an einem EC-Automaten einen Geldbetrag in Höhe von 1.300,- Euro abzuheben. Leider vergaß der Senior am Ende der Auszahlung das Bargeld aus dem Ausgabeschacht des Gerätes zu entnehmen.

Eine nachfolgende Kundin wurde von der Überwachungskamera der Bank dabei gefilmt, als sie den Geldbetrag aus dem Automaten entnahm und nach erfolgtem Diebstahl der Banknoten die Bankfiliale verließ.

Die weiterhin andauernden Ermittlungen beim zuständigen Kriminalkommissariat führten bis heute leider noch nicht zur Identifizierung der unbekannten Frau. Darum wendet sich die Polizei nun mit Bildern der Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Sachdienliche Hinweise zur möglichen Identität der abgebildeten Frau, wie auch eine eigenständige Meldung der Gesuchten, nehmen die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, und in Hilden 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Hinweis: Die aktuelle Öffentlichkeitsfahndung in diesem Fall ist auch im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW, unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/erkrath-diebstahl , im Internet veröffentlicht.

