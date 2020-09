POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugsdelikt - Velbert - 2009150

Polizei Mettmann

Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugsdelikt - Velbert

Am Montag den 27. Juli 2020, entwendete eine bislang unbekannte Täterin, gegen 10:40 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Friedrichstraße in Velbert das Portemonnaie einer 78-jährigen Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch zwei Debitkarten nebst PIN.

Anschließend begab sich die Diebin zu einer nahegelegenen Bankfiliale an der Friedrichstraße und hob dort in mehreren Vorgängen insgesamt circa 1.800 Euro vom Konto der Geschädigten ab.

Die seit der bekannt gewordenen Tat intensiv durchgeführten Ermittlungen der Polizei haben bislang leider noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt, weshalb sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal mit Fotos aus der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit wendet. Die Bilder zeigen die mehrfach aufgenommene unbekannte weibliche Tatverdächtige. Auf einem Foto trägt die Unbekannte während der Geldabhebung eine schwarze Kappe mit der Aufschrift "Guess?".

Die Kreispolizeibehörde verspricht sich von der Veröffentlichung der Aufnahmen eine Identifizierung der bisher unbekannten Täterin und somit eine Klärung der Straftat.

Die Fotos der Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera sind als Anlage der Pressemitteilung beigefügt. Ebenso ist die öffentliche Fahndung online im landesweiten Fahndungsportal eingestellt und unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/velbert-taschendiebstahl-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, jederzeit entgegen.

