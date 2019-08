POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem Jugendlichen - Haan - 1908169

Polizei Mettmann

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 16 Jahre alten Leon Schmidt aus Haan. Letztmalig gesehen wurde der Jugendliche am 12. April 2019 an seiner Wohnanschrift in Haan. Seitdem fehlt von dem Minderjährigen jede Spur. Es ist weder bekannt, wo sich der Junge aufhält, noch, wie es ihm aktuell geht. Gründe und Motiv seines Verschwindens sind unklar.

Leon ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, braune Augen und braune, derzeit blond gefärbte Haare. Es ist nicht auszuschließen, dass er sein Aussehen mittlerweile verändert hat. Zur Bekleidung liegen der Polizei derzeit keine aktuellen Informationen vor.

Seit seinem Verschwinden hält der 16-Jährige über Soziale Netzwerke zwar sporadisch Kontakt zu Angehörigen - sein derzeitiger Aufenthaltsort ist jedoch völlig unbekannt.

Bisher durchgeführte Fahndungsmaßnahmen nach Leon Schmidt führten leider nicht zum Auffinden des Jugendlichen. Daher wendet sich die Polizei nun, auch auf ausdrücklichen Wunsch der Erziehungsverantwortlichen, an die Öffentlichkeit und erhofft sich dadurch Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Hinweis an die Medien: Die aktuelle Vermisstenfahndung finden Sie auch unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/haan-vermisster-16-jaehriger.

