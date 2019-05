POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Polizei bittet um Hinweise - Haan - 1905100

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Bereits am 4. September 2018 berichtete die Kreispolizeibehörde Mettmann über einen Diebstahl in einem Wettbüro an der Bahnhofstraße in Haan, welcher sich am Montagabend (3. September 2018) zugetragen hatte (siehe dazu unsere Pressemeldung mit der Nummer OTS 1809013; unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4051571 oder als PDF im Anhang).

Bisher haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch nicht zur Feststellung der Identität des Täters oder gar zu seiner Festnahme geführt, weshalb sich die Polizei nun auf Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal mit einem Fahndungsbild an die Öffentlichkeit wendet.

Wer kann Hinweise geben zu dem auf den Fotos abgebildeten Mann? Er soll "gutes Deutsch" gesprochen haben und war etwa 1,90 Meter groß. Er hatte zum Tatzeitpunkt dunkle Haare sowie einen Bart und trug ein dunkles T-Shirt mit Aufschrift (siehe Foto).

Der Mann hatte am 3. September 2018 gegen 22 Uhr die kurze Abwesenheit eines Mitarbeiters des Wettbüros genutzt, um hinter die Theke zu greifen und die Kasse mit den Tageseinnahmen an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute auf die Straße und weiter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des noch unbekannten Täters nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

