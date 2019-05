Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - Hilden - 1905009

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 01.05.2019, gegen 21:50 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Hilden einen Opel-Fahrer, der mit seinem Corsa den Kreisverkehr der Gerresheimer Straße in Richtung Berliner Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Beamten stoppten daraufhin den Opel, um den Fahrer zu kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 47-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein durchgeführter Drogentest verlief "positiv" im Hinblick auf Kokain und Morphium. Es folgten die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

