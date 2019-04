Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert gegen eine Laterne und dann geflüchtet - Langenfeld - 1904186

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, am 28.04.2019, gegen 00:40 Uhr, touchierte eine 26-jährige Audi-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Kronprinzenstraße in Langenfeld-Immigrath einen Laternenmast und beschädigte diesen. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich die junge Fahrerin anschließend mit ihrem Pkw über die Kronprinzenstraße von dem Parkplatz. Aufmerksame Zeugen, die den Vorfall beobachteten, informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die flüchtige Fahrerin schließlich im Bereich der Wohnanschrift in ihrem unfallbeschädigten Audi antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die 26-Jährige stark alkoholisiert ist. So war die Frau nicht in der Lage, den angebotenen Alkoholtest durchzuführen und in das Röhrchen zu pusten. In der Wache Langenfeld folgten dann die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen: Die junge Frau besitzt keinen.

