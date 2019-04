Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach einem dreisten Sexualstraftäter - Ratingen - 1904165

Mettmann (ots)

Bereits mit unserer Pressemitteilung / ots 1904146 vom 25.04.2019 berichteten wir über einen noch nicht identifizierten Exhibitionist, der sich am Mittwochabend des 24.04.2019, gegen 18.00 Uhr, in den Geschäftsräumen des Ratio SB WARENHAUS (siehe dazu unsere Berichtigung von heute mit ots 1904162) an der Daniel-Goldbachstraße in Ratingen-Tiefenbroich drei elfjährigen Mädchen aus Ratingen zeigte, die sich als Kunden im Markt befanden.

Inzwischen liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Fotos vor, welche den Täter zur Tatzeit zeigen. Mit der Bitte um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung in diesem Fall geben wir die Bilder hiermit weiter. Diese sind auch im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ratingen-exhibitionismus

Hier noch einmal der Tatablauf, die Täterbeschreibung und die Erreichbarkeit für Hinweise aus der Bevölkerung:

Der immer noch unbekannte Mann trat in der "Suppen-Abteilung", bei günstiger Gelegenheit scheinbar unbeobachtet von anderen Kunden, an die drei Mädchen heran. Dabei hatte der Mann bereits den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und sein entblößtes Geschlechtsteil schaute heraus. Während der Straftäter die Kinder ansprach und dabei nach Namen, Anschriften und Telefonnummern fragte, hielt er ein schwarzes Smartphone (vermutlich der Marke Samsung) in der Hand, um damit vermutlich die Reaktionen der Mädchen zu filmen. Die drei Mädchen liefen davon und wandten sich an Mitarbeiter des Marktes.

Bis zum Eintreffen der erst mit zeitlichem Verzug benachrichtigten Polizei, hatte sich der Täter bereits aus dem Warenhaus entfernt und das Gelände auf nicht bekannte Art und Weise und in unbekannte Richtung verlassen. Hinweise auf ein von ihm benutztes Fahrzeug gibt es bisher nicht. Alle polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher noch ohne Erfolg.

Nach übereinstimmenden Angaben der drei 11-jährigen Mädchen wird der Straftäter wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer,

- nach Aussehen und Sprache vermutlich Deutscher,

- 50 bis 55 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß mit schmaler Statur,

- graue Haare, kein Bart,

- bekleidet mit blauer Jeanshose und blauem Polo-Shirt mit weißen Streifen.

Auch weiterhin liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des beschriebenen Täters vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dazu laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

