POL-ME: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte legen Leitpfosten auf Elberfelder Straße - Hilden - 1904138

Mettmann (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Karfreitag (19. April 2019) mehrere Leitpfosten auf die Elberfelder Straße in Hilden gelegt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen 1:45 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Leitstelle der Polizei. Er gab an, er sei gerade über die Elberfelder Straße in Hilden gefahren und habe dort mehrere Leitpfosten auf der Straße in Fahrtrichtung Haan herumliegen gesehen. Die Polizei fuhr an die beschriebene Stelle in einem Waldgebiet ohne Straßenbeleuchtung und konnte dort tatsächlich insgesamt fünf aus der Bodenverankerung gerissene Leitpfosten auffinden. Diese hatten Unbekannte in einem Abstand von jeweils 100 Metern quer auf die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Haan gelegt.

Nach Einschätzung der Polizeibeamten vor Ort waren die Ablageorte der Leitpfosten auf der Fahrbahn dazu geeignet, um nicht unerhebliche Gefahren für den Straßenverkehr hervorzurufen. Hinweise auf konkrete Gefährdungsmomente für einzelne Verkehrsteilnehmer ergaben sich bislang jedoch nicht.

Hinweise auf den oder die Verursacher liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Daher fragt die Polizei: Wer hat in der Nacht zu Karfreitag etwas Verdächtiges an der Elberfelder Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

