Mit unserer Pressemitteilung / ots 1904075 vom 11.04.2019 gaben wir eine Pressemitteilung unserer Kolleginnen und Kollegen in Neuss weiter, weil ein örtlicher Bezug in den Kreis Mettmann (nach Erkrath) möglich erschien. Dabei nahm die Pressemitteilung der Polizei des Rhein-Kreises Neuss Bezug auf eine Tat, die sich in der Nacht zum 6. März 2019 auf dem Parkplatz des Rastplatzes "Stindertal" in Erkrath an der Autobahn 3 ereignete. Unbekannte hatten dort im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr die Plane eines LKW aufgeschnitten und eine unbestimmte Anzahl an Kabeltrommeln entwendet. Der LKW-Fahrer hatte während des Diebstahls geschlafen und die Tat erst am Morgen bemerkt.

Aktuell erreicht uns eine Folgemeldung der Polizei des Rhein-Kreises Neuss, die wir hiermit gerne weitergeben (auch als PDF in Anlage):

"Rhein-Kreis Neuss / Neuss / Dormagen / Duisburg / Gelsenkirchen / Hamm / Wachtendonk / Xanten / Erkrath / Lüdenscheid -

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: Wir berichteten mit der Pressemitteilung vom 11.04.2019 - 10:30 Uhr, über die erfolgreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Die Ermittlungen der Kommission "Sichel" führten am Donnerstag (11.4.) zur Festnahme einer mutmaßlichen Diebesbande in Duisburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden neun Verdächtige, am Donnerstagnachmittag (11.4.), einem Haftrichter des Amtsgerichtes Düsseldorf vorgeführt und befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft. Auf das Konto der mutmaßlichen Bande könnten nach bisherigen Einschätzungen 31 Tatkomplexe mit mehr als 200 Einzeltaten gehen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen dem Verdacht nach, dass die Gruppierung in den letzten Monaten auf Autobahnrastplätzen eine Vielzahl von Lkw-Planen zerschnitten und Waren entwendet haben könnte. Bei der letzten Tat, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11.4), entwendeten die Verdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand eine Tonne Zinn. Das Transportfahrzeug und die Beute stellte die Polizei parallel zu den Festnahmen sicher. Die Maßnahmen der Ermittlungskommission "Sichel" dauern an."

