Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahmen von "Planenschlitzern" der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: Bezug möglicherweise auch zu Tat in Erkrath - Neuss - 1904075

Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen eines möglichen örtlichen Bezuges nach Erkrath teilt die Kreispolizei Mettmann eine Pressemeldung der Polizei des Rhein-Kreises Neuss:

Die Pressemeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4242941.

Die Tat in Erkrath ereignete sich in der Nacht zum 6. März 2019 auf dem Parkplatz des Rastplatzes "Stindertal" an der Autobahn 3. Unbekannte hatten im Zeitraum zwischen 0 und 5 Uhr hier die Plane eines Lkw aufgeschnitten und eine unbestimmte Anzahl an Kabeltrommeln entwendet. Der Lkw-Fahrer hatte während des Diebstahls geschlafen und diesen erst am Morgen bemerkt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell