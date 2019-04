POL-ME: Unfall mit schwer verletzter Zweiradfahrerin -Ratingen-1904074

Polizei Mettmann

Am 10.04.2019, gegen 13.12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rosenstraße in Höhe des Krankenhauses. Ein 53-jähriger Ratinger befuhr mit seinem PKW Mercedes die Rosenstraße in Fahrtrichtung der Straße Auf der Aue. In Höhe des Krankenhauses übersah er das Leichtkraftrad einer 61-jährigen Ratingerin, welche nach bisherigen Aussagen von Zeugen und Beteiligten plötzlich von rechts aus der Krankenhausausfahrt kam. Der 53-jährige Ratinger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Leichtkraftrades derart schwer verletzt, dass sie mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Unfallstelle musste für die Dauer von ca. 30 Minuten gesperrt werden.

