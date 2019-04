Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallflüchtiger ohne gültigen Versicherungsschutz - Langenfeld - 1904021

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 02.04.2019, gegen 19:45 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen 28-jährigen VW-Fahrer, der auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Klosterstraße in Langenfeld-Richrath beim Ausparken einen geparkten Opel Adam am linken vorderen Radkasten beschädigte. Anschließend stiegen der Fahrer sowie drei weitere Mitfahrer aus dem VW aus und betrachteten sich die Beschädigungen an dem Opel. Dann setzte sich die Gruppe wieder in den VW und entfernte sich, ohne dass eine Regulierung des Schadens eingeleitet wurde. Die vorbildlichen Zeugen informierten daraufhin umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung den Flüchtigen an der Kreuzung Düsseldorfer Straße/ Berghausener Straße antreffen und kontrollieren. Auf den Vorfall angesprochen, gab der 28-Jährige zu, den Opel touchiert zu haben. Allerdings hätte er an dem Wagen keinen Schaden festgestellt, weshalb er die Unfallörtlichkeit verlassen hätte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an dem Opel Adam auf ca. 2000,- Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Die Polizei leitete ein umfangreiches Strafverfahren ein.

