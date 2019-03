Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger geben sich als Fernsehtechniker aus: Polizei warnt vor krimineller Masche - Hilden - 1903113

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (18. März 2019) ist eine Seniorin in Hilden Opfer eines Trickbetrüger-Duos geworden, das sich unter dem Vorwand, ihren Fernseher zu reparieren, Zugang in ihre Wohnung verschafft hat. Der Täter sowie die Täterin entwendeten Schmuck im Wert von knapp 2.000 Euro. Die Polizei warnt eindringlich vor der Masche der Betrüger: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Gegen 16:30 Uhr klingelte es bei einer 83-jährigen Hildenerin. Vor ihrer Haustür standen ein Mann und eine Frau, welche sich als Mitarbeiter eines Fernsehanbieters ausgaben und darum baten, die Verbindung überprüfen zu dürfen, weil in der Nachbarschaft über schlechten Empfang geklagt worden sei. Daraufhin ließ die Hildenerin das Paar in ihr Haus. Während sie mit der Frau in der Küche saß, hielt sich der Mann alleine im Wohnzimmer auf. Angeblich, um den Fernseher zu reparieren. Nach wenigen Minuten verließen die beiden das Haus wieder.

Kurz darauf stellte die 83-Jährige fest, dass ihr Schmuck aus einer Schublade im Wohnzimmer entwendet worden war.

Zu dem Paar, welches akzentfreies Deutsch sprach, gibt es die folgenden Personenbeschreibungen:

Täterin:

- etwa 30 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - etwa 1,58 Meter groß - korpulente Statur - schwarze, lange Haare - trug eine Hornbrille - trug schwarze Kleidung mit "unitymedia"-Emblem - hatte ein Klemmbrett dabei

Täter:

- etwa 30 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - auffallend klein: nur etwa 1,50 Meter groß - korpulente Statur - kurze schwarze Haare - Drei-Tage-Bart - schwarze Jacke mit "unitymedia"-Emblem - "undefinierbares" Gerät in der Hand

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Trickbetrüger-Paar aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Gleichzeitig warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor den verschiedenen Maschen der Trickbetrüger, welche sich als vermeintliche "Wasserwerker", "Fernsehtechniker" oder auch als angebliche "Polizeibeamte" vornehmlich gezielt ältere Menschen als Opfer aussuchen und diese mitunter derart unter Druck setzen, dass sie Bargeld oder Wertgegenstände aushändigen. Meist arbeiten sie dabei mit einem Komplizen: Während der vermeintliche Handwerker seine Arbeiten in der Wohnung durchführt, lenkt der Komplize das Opfer ab. Etwa, indem er darum bittet, in einem anderen Raum das Wasser laufen zu lassen oder die Fernbedienung zu bedienen. Gemeinsam mit dem Komplizen wird dann in kürzester Zeit die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht - so auch in diesem Fall in Hilden. Bitte warnen Sie auch Ihre Angehörigen vor der Masche!

So können Sie sich und Ihre Angehörigen schützen:

- Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! - Sprechen Sie mit Fremden niemals über ihre Vermögensverhältnisse! - Wenn Sie Ihre Türe öffnen, dann immer nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel! - Verlangen Sie einen Ausweis! Klären Sie durch ein Telefonat mit der angeblich entsendenden Dienststelle oder mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches! - Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an!

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell