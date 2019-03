Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer - Velbert - 1903112

Mettmann (ots)

Am Montag (18. März 2019) hat der Nevigeser Bezirksdienst einen Autofahrer angehalten. Dabei stellte der aufmerksame Beamte fest, dass der Audifahrer unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß und zudem auch keinen Führerschein hatte.

Gegen 14:30 Uhr fiel dem Beamten ein Autofahrer auf, der mit seinem Audi über die Asbrucher Straße in Neviges unterwegs war. Der Beamte wurde stutzig, weil er wusste, dass der Mann keinen Führerschein hatte und als Betäubungsmittelkonsument bekannt ist. Gerade erst vor einer Woche hatte man bei ihm mehrere Gramm Marihuana sichergestellt. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser auch am Montag unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß.

Die Konsequenzen: Hinzugerufene Polizeibeamte brachten den 40 Jahre alten Ratinger in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

