POL-ME: Altpapiercontainer angezündet: Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1903106

Mettmann (ots)

Nach dem Brand eines Altpapiercontainers am späten Freitagabend (15. März 2019) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugenhinweisen. Brandort war die Bushaltestelle "Feldstraße" an der Hauptstraße in Langenberg.

Gegen 23:15 Uhr meldete sich telefonisch ein Zeuge bei der Polizei und gab an, er habe beim Aussteigen aus dem Bus der Linie OV 6 zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie diese Streichhölzer in einen Altpapiercontainer warfen, welcher an der Bushaltestelle "Feldstraße" auf der Hauptstraße in Langenberg abgestellt war.

Die Jugendlichen sollen beide etwa 16 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß gewesen sein. Sie sollen dunkelhäutig gewesen sein und hatten kurze schwarze Haare. Einer von ihnen soll eine rote, der andere eine weiße Jogginghose getragen haben.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die angeblichen Brandstifter jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen. Derweil löschte die Feuerwehr Velbert den Brand, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere von weiteren Fahrgästen des Busses, nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

