Polizei Mettmann

POL-ME: Couragierter Ratinger stoppt betrunkene Autofahrerin - Ratingen - 1903063

Mettmann (ots)

Einem geistesgegenwärtigen Ratinger ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagnachmittag (9. März 2019) eine 43 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach aus dem Verkehr ziehen konnte, die unter erheblichem Alkoholeinfluss über die Broichhofstraße gefahren war.

Die Mönchengladbacherin fuhr gegen 15:20 Uhr mit ihrem Mini Cooper über die Broichhofstraße in Richtung der Auffahrt zur A 52. Hinter ihr fuhr ein 31 Jahre alter Ratinger. Er beobachtete, wie die Frau in Schlangenlinien über die Straße fuhr und dabei auch mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Als die Fahrerin des Mini-Coopers an einer roten Ampel anhielt, stieg der Ratinger aus seinem Auto aus und klopfte an der Fensterscheibe des Mini Coopers, woraufhin die Frau ausstieg. Als der Ratinger bemerkte, dass die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, alarmierte er die Polizei, die kurze Zeit später an der Kreuzung war.

Vor Ort führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der Frau durch. Aufgrund ihres Zustands klappte dies erst beim siebten Versuch. Überhaupt zeigte sich die Frau den polizeilichen Maßnahmen gegenüber sehr uneinsichtig und bezeichnete diese als "überflüssiges Gewäsch" sowie als "Frechheit". Das Ergebnis des Atemalkoholtests indes zeigte ein Ergebnis von rund 2,5 Promille (1,26 mg/l).

Die Folgen für die Mönchengladbacherin: Sie musste mir zur Polizeiwache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Auf sie wartet nun eine Anzeige.

