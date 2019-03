POL-ME: Technischer Defekt führte zum Hausbrand - Velbert - 1903027

Polizei Mettmann

Mit bebildeter Pressemitteilung / ots vom 02.03.2019 (als PDF in Anlage) berichtete die Velberter Feuerwehr bereits sehr zeitnah und ausführlich über einen Wohnhausbrand an der Rottberger Straße in Velbert.

Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei am Samstagabend des 02.03.2019, gegen 20.15 Uhr, über Notruf informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Dachgeschoß des eineinhalbgeschossigen, seit einiger Zeit leerstehenden Gebäudes. Feuerwehrkräfte unter Atemschutz drangen in das Innere des Hauses ein, um zu überprüfen, ob sich tatsächlich niemand im Gebäude aufhielt, um anschließend mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Gleichzeitig leiteten Kräfte von außen ebenfalls Löschmaßnahmen ein. Aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit wurden im Verlauf des Einsatzes weitere Kräfte aus dem Einsatzbereich Neviges alarmiert, um von der Langenberger Straße eine Wasserversorgung aufzubauen. Die zuvor getroffenen Löschmaßnahmen waren jedoch schnell erfolgreich, so dass die nachalarmierten Kräfte nicht mehr tätig werden mussten. Um auch an die letzten Glutnester zu gelangen, wurde das Dach des Hauses teilweise abgedeckt. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Rottberger Straße von der Polizei zwischen der BAB-Anschlussstelle der A44 und der Langenberger Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Dadurch kam es aber zu später Stunde nicht mehr zu erheblichen Verkehrsstörungen. Insgesamt waren bei dem Brand über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Nach 3,5 Stunden war das Feuer gelöscht.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Inzwischen wurde der nach den Löscharbeiten von der Polizei beschlagnahmte Brandort von Experten untersucht. Dabei kommen die Kriminalisten zu dem Ergebnis, dass der Brand von einem technischen Defekt in elektrischen Installationen verursacht wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000,- Euro.

