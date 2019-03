Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte heben Kanaldeckel aus - zwei Pkw beschädigt - Hilden - 1903026

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter im Einmündungsbereich der Herderstraße/ Sudermannstraße in Hilden mittig der Fahrbahn einen Kanaldeckel ausgehoben und neben den geöffneten Kanalschacht gelegt. Zwei Autofahrerinnen bemerkten den ausgehobenen Schacht zu spät und fuhren gegen 07:00 Uhr mit ihren Kleinwagen darüber, wodurch die Unterböden der beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

