Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach fünf Räubern - Langenfeld/ Kreis Mettmann - 1903007

Mettmann (ots)

Bereits mit unserer Pressemitteilung / ots 1909006 vom 03.09.2018 berichteten wir über einen Raubüberfall auf zwei 22-jährige Männer an der Katzbergstraße in Langenfeld. Am Samstagmorgen des 01.09.2018, gegen 07:25 Uhr, wurden die beiden Männer an der Katzbergstraße in Langenfeld, an der Bushaltestelle des S-Bahnhofes, von einer Gruppe, bestehend aus fünf männlichen Personen, geschlagen. Dabei raubten die Unbekannten einem der beiden Opfer das Handy aus der Brusttasche.

Sie konnten folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 25-35 Jahre alt

- mitteleuropäisches Aussehen

- sprachen akzentfreies Deutsch

- einer der Täter trug am rechten Arm eine Armschiene und eine blaue Jacke

- ein weiterer Täter trug eine schwarze Lederjacke mit Schulterpolstern

Inzwischen liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der am Tatort gefertigten Täterfotos zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Sachdienliche Hinweise zu den fünf abgebildeten Personen, zur Klärung deren Identität, ihrer Herkunft sowie dem aktuellen Aufenthaltsort, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Hinweise an die Medien:

1. Bilder und Text zur aktuellen Fahndung befinden sich auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ratingen-raeuberische-erpressung

