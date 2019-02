Polizei Mettmann

POL-ME: BMW brannte: Polizei geht von technischem Defekt aus - Hilden - 1902175

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (25. Februar 2019) hat ein an der Gerresheimer Straße in Hilden abgestellter BMW gebrannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Gegen 16:20 Uhr fuhr eine Hildenerin aus Langenfeld kommend zu ihrem Haus an die Gerresheimer Straße nach Hilden. Als sie ausstieg, bemerkte sie, dass Rauch aus dem Motorraum ihres BMW 5K stieg. Sie rannte ins Haus, um einen Feuerlöscher zu holen. Als sie zurückkehrte, stand der Motorraum ihres Autos bereits in Flammen.

Eine Nachbarin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits auch die vordere Hauswand beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen und verhindern, dass am Gebäude ein weitaus größerer Schaden entstand. Insgesamt entstand bei dem Brand ein Schaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 40.000 Euro.

