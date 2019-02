Polizei Mettmann

POL-ME: 54-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Mettmann - 1902172

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (25. Februar 2019) wurde eine 54 Jahre alte Frau aus Heiligenhaus bei einem Verkehrsunfall in Mettmann leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand außerdem ein hoher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 15.000 Euro.

Um kurz vor 18 Uhr fuhr eine 26 Jahre alte Mettmannerin mit ihrem Ford Galaxy über die Nordstraße in Richtung Innenstadt. Kurz hinter der Einmündung zur Berliner Straße wollte sie nach links in die Straße "In der Lust" einbiegen. Ein ebenfalls 26 Jahre alter Autofahrer aus Mettmann wartete verkehrsbedingt auf der entgegenkommenden Linksabbiegespur auf der Nordstraße. Per Lichthupe signalisierte er der Mettmannerin, er lasse sie vorfahren. Als die 26-Jährige dann mit ihrem Galaxy in die Kreuzung einfuhr, übersah sie den BMW X1 einer 54-jährigen Frau aus Heiligenhaus und es kam zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Heiligenhauserin in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Autos entstand ein massiver Schaden im Frontbereich. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell