POL-ME: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer - Langenfeld - 1811136

Mettmann (ots) - Am Freitag, dem 23.11.2018, befuhr ein 81jähriger Düsseldorfer gegen 10:50 Uhr mit seinem Pedelec (bis 25 km/h) den rechten Gehweg der Industriestraße in Fahrtrichtung Kronprinzstraße. In Höhe der Hausnummer 77 kam ihm auf dem Gehweg ein 34jähriger Fahrradfahrer aus Langenfeld entgegen. Bei dem Versuch, einander auszuweichen, stürzte der 81jährige mit seinem Pedelec. Eine Berührung der beiden Fahrräder gab es nicht. Durch den Sturz erlitt der 81jährige Düsseldorfer Verletzungen im Bereich des Kopfes, er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Einen Sturzhelm hatte er nicht getragen. Der Gehweg ist im Bereich der Unfallstelle nicht für Fahrradfahrer freigegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

