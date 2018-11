POL-ME: Nachtrag zu Pressemitteilung 1811113: Festnahme bereits am Freitagabend - Haan - 1811114

Mettmann (ots) - In der soeben veröffentlichten Pressemeldung 1811113 ist uns ein redaktioneller Fehler unterlaufen. Der Tatverdächtige wurde nicht am Samstagabend (17. November 2018) festgenommen, sondern bereits am späten Freitagabend (16. November 2018). Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

