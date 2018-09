POL-ME: Pkw überschlagen - Ratingen - 1809029

Pkw überschlagen - Ratingen Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 06.09.2018, kam es gegen 15:07 Uhr auf der Knittkuhler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 27jährige Düsseldorferin befuhr mit ihrem Pkw Toyota aus Richtung Düsseldorf kommend die Knittkuhler Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Hausnummer 30 geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn so ins Schleudern, dass sich der Toyota überschlug und schließlich auf dem Dach im Graben am Fahrbahnrand zum Liegen kam. Die Düsseldorferin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, so dass sie nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw Toyota wurde durch einem Abschleppdienst an der Unfallstelle geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

