POL-ME: Infostand des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit ("ASS!") am Markttag - Monheim - 1807023

Mettmann (ots) - Neuer INFO-Stand der ASSe in Monheim am Rhein

Wann: Mittwoch, 11.07.2018, 10.00 - 12.00 Uhr

Wo: 40789 Monheim am Rhein, Rathauscenter

Am kommenden Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, präsentieren sich wieder einmal die Seniorensicherheitspartnerinnen und -partner bei einem Informationsstand im Monheimer Rathauscenter.

Hierbei werden sie durch die zuständige Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, Polizeihauptkommissarin Ilka Steffens sowie den für die Innenstadt zuständigen Bezirksbeamten, Polizeihauptkommissar Bernt-Ralf Siudzinski, unterstützt.

Die Monheimer "ASS!e", wie sie in Kurzform genannt werden, informieren auch an diesem Tag wieder über die Themen "Sichere Teilnahme am Straßenverkehr", "Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug" sowie "Schutz vor Einbruchdiebstahl". Hierbei werden einfache Verhaltenstipps von Senioren für Senioren weitergegeben. Wie immer halten die "ASS!e" eine Vielzahl von Informationsmaterial für Sie bereit. Kommen Sie vorbei und lassen sich beraten!

Weitere Infos finden Interessierte unter www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de

