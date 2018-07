POL-ME: Unbekannte werfen Sicherheitsbaken auf die Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1807021

Mettmann (ots) - In der Zeit zwischen Montag, dem 02.07.2018, 20:00 Uhr, bis Dienstag, dem 03.07.2018, 05:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter im Baustellenbereich der Baumberger Chaussee in Monheim mehrere Sicherheitsbaken auf die Fahrbahn. Im dortigen Kreisverkehr lagen u.a. vier deformierte Baken, die augenscheinlich von Pkw überfahren worden waren. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf mehrere hundert Euro. Weiterhin hatten vermutlich dieselben Täter auf dem linken Gehweg der Straße "Am Kielsgraben" weitere Baken aus den Fußplatten entnommen und auf den abgesperrten Bereich der Fahrbahn geworfen. Diese Baken steckten die Beamten wieder in die entsprechenden Fußplatten, so dass die Absperrung weiter aufrechterhalten werden konnte. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

