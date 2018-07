POL-ME: Sachbeschädigung durch Feuer - Langenfeld - 1807022

Symbolbild: Die Kriminalpolizei in Langenfeld ermittelt aktuell zu einer Sachbeschädigung durch Feuer Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen des 05.07.2018, gegen 05:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einer Bushaltestelle an der Richrather Straße in Langenfeld- Immigrath.

Ein Zeuge hatte bemerkt, dass ein dort abgestelltes Fahrrad in dem Bushaltestellenhäuschen brannte und die Feuerwehr alarmiert. Obwohl die Langenfelder Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte, wurde die Sitzbank in der Bushaltestelle durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Das Fahrrad wurde durch den Brand komplett zerstört.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtsachschaden auf ca. 700,- Euro.

Da die Brandursache bisher unbekannt ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon: 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

