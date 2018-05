POL-ME: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Haan - 1804146

Mettmann (ots) - Am Samstagabend des 28.04.2018, gegen 20:50 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Haan zu einem Brand eines Altkleidercontainers auf einem Wanderparkplatz an der Straße " Zur Mühlen" gerufen.

Aufmerksame Zeugen waren auf den Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten daraufhin entdeckt, dass der Inhalt des Kleidercontainers, unmittelbar neben der Fassade eines Gebäudes, in Brand gesetzt worden war. Die couragierten Zeugen brachen den Container daraufhin auf und löschten das Feuer umgehend mit einem Gartenschlauch.

Der entstandene Sachschaden an dem offensichtlich mutwillig in Brand gesetzten Container wird auf 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie entsprechende Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bisher liegen dazu aber noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort wurden durchgeführt. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6480, jederzeit entgegen.

