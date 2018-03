POL-ME: Mehrere Containerbrände am Benninghofer Weg - Mettmann - 1803003

Symbolbild: Feuerwehreinsatz zur Nachtzeit Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am späten Mittwochabend des 28.02.2018, gegen 23.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in der Kreisstadt Mettmann gleich zu mehreren Containerbränden am Benninghofer Weg gerufen. In Höhe der Hausnummer 108 brannten zeitgleich drei Müll- und Wertstoffcontainer, etwa 150 Meter entfernt ein weiterer Container.

Die Mettmanner Feuerwehr konnte alle Brände sehr schnell löschen. Am Brandort in Höhe des Hauses Nr. 108 wurde aber neben den betroffenen Containern und deren Inhalten auch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurden die Brände vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Mettmanner Polizei aber noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

