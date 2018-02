POL-ME: Zwei Verletzte und mindestens 13.000 Euro Sachschaden - Wülfrath - 1802143

Mettmann (ots) - Am Mittwochmorgen des 28.02.2018, gegen 07:00 Uhr, kam es an der Dieselstraße in Wülfrath, nahe der Einmündung Lise-Meitner-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Der 47-jährige Fahrer eines Transporters Mercedes befuhr mit seinem Lkw die Dieselstraße in Richtung Nevigeser Straße, als ihm - nach eigenen Angaben - aufgrund von Übermüdung die "Augen zufielen." Der Mercedes-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 33-jährigen Remscheiders. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Die Männer wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Sowohl der Transporter als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt

