Mettmann (ots) - Auch im Jahr 2018 führt Polizeihauptkommissar Marten Harms, Personalwerber aus dem Kreis Mettmann, weiterhin seine speziellen Beratungsangebote für polizeiinteressierte junge Menschen durch. Nachdem sich in der ersten INFO-Runde des Jahres 2018 Anfang Februar bereits mehr als 60 Besucherinnen und Besucher für den Einstieg in den Polizeiberuf des Landes NRW und umfassende Informationen dazu interessierten, findet in nur wenigen Tagen eine weitere INFO-Runde für junge Frauen und Männer in Mettmann statt.

Auch in seiner zweiten INFO-Runde des Jahres 2018 informiert der Personalwerber der Mettmanner Polizei dann wieder ausführlich in Theorie und Praxis über alle Facetten des Polizeiberufs. Begleitet werden diese Einblicke in die polizeiliche Berufswelt mit allen wichtigen Informationen über das aktuelle Bewerbungs- sowie das mehrtägige Auswahlverfahren der Polizei im Land NRW.

--- Studium bei der Polizei auch ohne Abi ? ---

Besonders interessant kann für einige Bewerberinnen und Bewerber auch weiterhin die Tatsache sein, dass nach der aktuellen Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBiHZV) auch ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW nicht mehr zwingend an das Abitur oder die volle Fachhochschulreife gebunden ist. So besteht die Möglichkeit, nicht nur mit einem Meisterbrief oder einer vergleichbaren Qualifikation, sondern auch schon nach Abschluss einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens 3-jährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen. Und die Chancen auf einen Studienplatz sind angesichts der aktuellen Einstellungszahlen bei der Polizei in NRW denkbar gut.

Wichtigste Einstellungsvoraussetzung, um in die engere Auswahl für einen Ausbildungsplatz bei der Polizei im Lande NRW zu kommen, bleibt aber neben der aktuell veränderten Studierfähigkeit, dass Bewerberinnen und Bewerber aus ärztlicher Sicht absolut polizeidiensttauglich, mindestens 163 cm groß und zudem sportlich fit sind. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist schon seit einigen Jahren nicht mehr zwingende Einstellungsvoraussetzung, denn auch Staatsbürger aus EU-Staaten, sowie Bewerberinnen und Bewerber anderer Nationalitäten, können unter bestimmten Voraussetzungen eingestellt werden.

Terminplanung für die nächste "INFO-Runde 2018":

Zeit:

Mittwoch, 07.03.2018, 17.00 Uhr

Ort:

Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann (Besucher melden sich bitte bei der Polizeiwache im Haupteingang)

Weitere Auskunft erteilt auf Anfrage:

Polizeihauptkommissar Marten Harms, Telefon: 02104 / 982 - 2222

