POL-ME: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Heiligenhaus - Heiligenhaus - 1802133

Mettmann (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag des 27.02.2018, gegen 12:15 Uhr, an der Kreuzung Südring/ Abtskücher Straße in Heiligenhaus sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Taxis, Pkw Mercedes E200, befuhr die Abtskücher Straße in Fahrtrichtung Südring. An der Einmündung Abtskücher Straße/ Südring fuhr er, nach eigenen Angaben, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich ein, um nach links auf die Velberter Straße abzubiegen. Dort kollidierte er mit einem gelben Ford Transit eines 36-jährigen Mannes, der den Südring in Richtung Velbert befuhr. Der Ford- Fahrer hatte zuvor noch versucht, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er bremste, wich nach rechts aus und stieß dort mit einem Pkw Seat Leon eines 76- jährigen Fahrers zusammen, welcher auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Nach Angaben dieser beiden Fahrzeugführer waren sie ebenfalls bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Pkw Seat Leon war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war der Südring/ Velberter Straße in Höhe des Einmündungsbereiches nur einspurig befahrbar.

Da vor Ort nicht abschließend ermittelt werden konnte, welcher Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist, werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich mit der Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056-9312-6150, in Verbindung zu setzen.

