POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Langenfeld - 1802134

Mettmann (ots) - Am Dienstagmorgen des 27.02.2018, gegen 08:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Rheindorfer Straße/ Weberstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und ca. 12500,- Euro Sachschaden. Die 23-jährige Fahrerin eines Nissan Micra beabsichtigte, von der Rheindorfer Straße nach links in die Weberstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Renault Twingo einer 41-jährigen Langenfelderin, die mit ihrem Pkw auf der Rheindorfer Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, durften dieses aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Sowohl der Nissan als auch der Renault wurden durch die Kollision im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Langenfeld erschien an der Unfallörtlichkeit, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

