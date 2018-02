POL-ME: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Velbert - 1802132

Mettmann (ots) - Am Montag, dem 26.02.2018, gegen 13:10 Uhr, zerschlug einer von vier Jugendlichen an einer Bushaltestelle an der Poststraße in Velbert die Reklameverglasung des Wartehäuschens. Alle jungen Männer flüchteten nach der Tat. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Gruppe und alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten die vier beschriebenen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, auf welche die Personenbeschreibungen passten, im Bereich der Nedderstraße/Waldgebiet Offerbusch, antreffen und kontrollieren. In den Jackentaschen der Jungen wurden u.a. mehrere Nothämmer aufgefunden und sichergestellt. Ein 13- Jähriger aus Velbert zeigte sich sofort geständig und räumte die Tat ein.

Zwei der Jugendlichen wurden zur Wache nach Velbert gebracht, die anderen beiden nach der Feststellung ihrer Identität vor Ort entlassen. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, ein Strafverfahren eingeleitet.

