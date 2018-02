POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden - Heiligenhaus - 1802129

Mettmann (ots) - Am Montagvormittag des 26.02.2018, gegen 09:40 Uhr, kam es an der Pinner Straße in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden. Der 52-jährige Fahrer eines Ford Kuga befuhr mit seinem Pkw die Pinner Straße in Richtung Heiligenhaus und beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 56, nach links in die dortige Grundstückszufahrt abzubiegen. Der ortsunkundige Mann wechselte zu diesem Zweck von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte dabei mit der rechten Fahrzeugseite eines neben ihm fahrenden Mercedes Sprinter. Durch den Zusammenstoß erlitt der 39-jährige Sprinter-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, durfte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen auf ca. 20.000,- Euro.

