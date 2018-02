POL-ME: "Falsche Handwerker" bestehlen Seniorinnen - Ratingen - 1802128

Mettmann (ots) - Am Freitag, dem 23.02.2018, wurden gleich zwei Seniorinnen in Ratingen das Opfer von Trickbetrügern. Gegen 16:15 Uhr klingelte ein "falscher Fernsehtechniker" an der Tür einer 75-jährigen Rentnerin und verschaffte sich unter dem Vorwand, den Fernseher überprüfen zu müssen, den Zutritt in die Wohnräume. Dort forderte der Unbekannte die Frau auf, den Sendersuchlauf zu betätigen. Kurz darauf verließ der Mann die Wohnung. Wenige Minuten nach dem "Besuch" musste die 75-Jährige feststellen, dass ihre Geldbörse samt Bargeld entwendet worden war. Der Trickdieb konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- trug schwarze Kleidung

Bereits am Vormittag desselben Tages, gegen 11:15 Uhr, gaben sich zwei Männer gegenüber einer 79-jährigen Hausbewohnerin als Handwerker aus und behaupteten, einen Wasserschaden "überprüfen" zu müssen. Während sich einer der Männer um die alte Dame kümmerte und sie um verschieden Aufgaben bat, schlich sein Komplize unbeobachtet durch die Wohnräume und entwendete Bargeld und Schmuck.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Mann

- ca. 40 - 45 Jahre alt

- korpulent

- dunkle kurze Haare

- sprach akzentfrei Deutsch

2. Mann

- ca. 35 - 40 Jahre alt

- schlank

- dunkle kurze Haare

- sprach akzentfrei Deutsch

Beide Personen trugen dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die 110 oder die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei kreisweit insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen. Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu kennen. Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie sollen die Tür öffnen, damit die Täter in Ihre Wohnung gelangen. Lassen Sie es nicht so weit kommen ! In Ihren vier Wänden sind Sie mit dem oder der Fremden allein - und Sie können dabei Ihre Augen nicht überall haben. Dies gilt besonders im Hinblick darauf, dass solche Täter oft auch nicht alleine in Ihre Wohnung kommen !

Einige Täter lügen Ihnen vor, Ihre Wohnung in amtlicher Eigenschaft oder mit behördlicher Befugnis aufsuchen zu müssen. Dabei treten Trickbetrüger und -diebe zum Beispiel in folgenden Rollen auf: - Polizei- bzw. Kriminalbeamte oder Gerichtsvollzieher, - Mitarbeiter der Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke, - Handwerker, Heizkostenableser oder sonstige Beauftragte der Hausverwaltung, - Mitarbeiter der Kirche, des Sozialamtes oder von anderen sozialen Stellen, - Berater der Krankenkasse oder der Rentenversicherung, - Postzusteller oder Monteure einer Telefongesellschaft.

Die Polizei rät: - Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen ihrer Wohnungstüre, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel). - Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. - Verlangen Sie einen Ausweis ! Klären Sie durch ein Telefonat mit der angeblich entsendenden Dienststelle oder mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell