POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann nach Messerangriff in Hilden - Hilden/ Düsseldorf - 1802127

Symbolbild: Gebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Sonntag, dem 25.02.2018, gegen 19:20 Uhr, hörten aufmerksame Zeugen Hilferufe aus einer Wohnung an der Albert- Schweizer- Straße in Hilden und alarmierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war es zwischen einer 21-jährigen Hildenerin und ihrem 25- jährigen Partner in der gemeinsamen Wohnung zum Streit gekommen. In dessen Verlauf griff der Mann die Frau mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. Der Tatverdächtige konnte noch in der Wohnung festgenommen werden.

In die polizeilichen Ermittlungen einer eingerichteten Mordkommission, unter Leitung der Kriminalhauptstelle in Düsseldorf, wurde die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf frühzeitig eingeschaltet. Dort wird die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der 25-jährige Beschuldigte soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell