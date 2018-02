POL-ME: Leichter Personen- und schwerer Sachschaden - Heiligenhaus - 1802126

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - Am Montagmorgen des 26.02.2018, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Grevenbroich, mit einem schwarzen PKW Ford Guga, die innerörtliche Pinner Straße (B 227) in Heiligenhaus und dabei die rechte von zwei Fahrspuren der Einbahnstraße in Fahrtrichtung Abtskücher Straße. In Höhe der Hausnummer 56 wollte der ortsfremde Ford-Fahrer nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Dazu musste er die linke Fahrspur kreuzen und den Gehweg vor dem Grundstück überqueren, übersah dabei aber den weißen LKW Mercedes Sprinter eines 39-jährigen Paketfahrers aus Monheim am Rhein. Dieser befuhr mit dem Kastenwagen, nur wenige Meter versetzt hinter dem Geländewagen (SUV), die linke Fahrspur der Einbahnstraße ebenfalls in Richtung Heiligenhauser Innenstadt.

Es kam zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher sich der SUV auf nasser Fahrbahn um 180 Grad drehte. Der 39-jährige LKW-Fahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem angeforderten Rettungswagen in ein nahes Klinikum gebracht werden musste, welches er aber nach ambulanter ärztlicher Behandlung noch am Morgen wieder verlassen konnte. Der 52-jährige Ford-Fahrer, geschützt durch Sicherheitsgurt und ausgelöste Airbags, blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An den zwei nach der Kollision nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 20.000,- Euro. Sie wurden geborgen und abgeschleppt.

