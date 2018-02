POL-ME: 43-jähriger KFZ-Täter vorläufig festgenommen - Hilden - 1802125

Mettmann (ots) - Am Sonntagnachmittag des 25.02.2018, gegen 15:20 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen auf dem P+R Parkplatz an der Straße "Am Lindenplatz" in Hilden eine männliche Person, die die Tür eines augenscheinlich unverschlossenen geparkten Skoda öffnete und anschließend das Handschuhfach durchwühlte. Als der Mann dann auch noch diverse Gegenstände aus dem Fach nahm und einsteckte, riefen die Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten den 43-jährigen polizeibekannten Mann schließlich an der Hagelkreuzstraße antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten u.a. ein Navigationsgerät, eine Geldbörse mit Kleingeld sowie eine Sonnenbrille. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um die aus dem Skoda entwendeten Gegenstände handelte. Der 43-jährige Drogenabhängige wurde vorläufig festgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

