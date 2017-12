POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und vier leichtverletzten Personen - Velbert - 1712106

Mettmann (ots) - Am 24.12.2017 ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Velbert an der Einmündung Heiligenhauser Straße/ Jahnstraße. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und eine Person schwer. Ein 49-jähriger Taxifahrer aus Heiligenhaus befuhr die Heiligenhauser Straße in Richtung Heidestraße. An der Einmündung Heiligenhauser Straße/ Jahnstraße beabsichtigte er nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Dort kollidierte er mit dem PKW Audi eines 24-jährigen Heiligenhausers, welcher die Heiligenhauser Straße in Richtung Heiligenhaus befuhr. Welcher der beiden PKW die Kreuzung bei Rotlicht passierte, ist bis jetzt unklar. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Zwei Insassen des Audi ( ein 75-jähriger und ein 70-jähriger, beide aus Heiligenhaus) wurden ebenfalls leicht verletzt. Eine weitere Insassin des Audi, eine 63-jährige Heiligenhauserin, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

