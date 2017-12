Mettmann (ots) - Am späten Sonntagabend des 24.12.2017 gegen 23:50 Uhr befuhr ein 60 jähriger Ratinger mit seinem Mercedes-Taxi die Düsseldorfer Straße in Erkrath in Fahrtrichtung Düsseldorf. Im Bereich der niedrigen Hausnummern kam er nach Zeugenaussagen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und kollidierte hier mit einer Hauswand, einem Verkehrszeichen und mehreren Laternen bis er vor einer solchen zum Stillstand kam. Der eingeklemmte Fahrer wurde durch Passanten und Anwohnern aus seinem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Durch einen Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in die Uniklinik Düsseldorf verbracht, wo er stationär verblieb. Das Taxi wurde abgeschleppt und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 34.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell