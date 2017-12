POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1712100

Symbolbild: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreis Mettmann Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Beinahe täglich finden ein oder mehrere Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir seit dem 02. Februar 2015 ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten (analog zu unseren Berichterstattungen i.S. Einbrüche). Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Mittwochmorgen des 20.12.2017, um 10.18 Uhr, kam es am Busbahnhof im Bereich Bernsaustraße / Lohbachstraße, im Velberter Ortsteil Neviges, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der 55-jährige Fahrer eines silberblauen EVO-Busses der WSW-Linie 649 fuhr von der Haltestelle Neviges Markt an und in die Lohbachstraße ein, um anschließend über die Wilhelmstraße weiter in Richtung Tönisheide und Velbert-Mitte zu fahren. Als sich der Linienbus gerade erst auf der zweispurigen Fahrbahn der Lohbachstraße befand, fuhr von der gegenüberliegenden Ausfahrt des Großparkplatzes Neviges Bahnhof / Auf der Beek ein bislang noch unbekannter PKW los, der nach links in die Lohbachstraße einbog, um auf dieser zunächst ebenfalls in Richtung Wuppertal zu fahren. Erst im aller letzten Augenblick bemerkte der Fahrer bzw. die Fahrerin dieses PKW den Linienbus und leitete eine Vollbremsung ein, bei welcher der PKW-Motor "abgewürgt" wurde. Trotz dieser Notbremsung kam es zu einer Kollision mit dem Heck des Busses, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 800,- Euro entstand. Der Busfahrer, der zwar die Verkehrssituation, nicht aber die Kollision bemerkte, fuhr über die Wilhelmstraße in Richtung Tönisheide davon, als er von einem Fahrgast und der Funkdurchsage eines anderen Busfahrers und Zeugen vom Nevigeser Busbahnhof auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Die Polizei wurde umgehend informiert, traf aber am beschriebenen Unfallort weder den beteiligten PKW, noch Augenzeugen des Geschehens an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

-- ERFOLGSMELDUNG -- Zeugen halfen bei der Klärung ! --

Am Donnerstagnachmittag des 21.12.2017, gegen 16.30 Uhr, parkte ein blauer PKW Audi Q3 auf einem öffentlichen Parkplatz an der Höseler Straße 73 in Heiligenhaus nahe der Parkplatzein- und -ausfahrt zur Rügenstraße. Während die Fahrerin des Audis nur kurze Einkäufe tätigte, warteten zwei siebenjährige Mädchen auf der Rücksitzbank des SUVs die Rückkehr der Heiligenhauserin ab. Zur Unfallzeit bemerkten die beiden Kinder, aber auch eine in der Nähe stehende 24-jährige Zeugin, wie neben dem Audi ein schwarzer PKW BMW der 5er-Serie rangierte, weil dessen Fahrer offenbar Schwierigkeiten beim rückwärts Ausparken hatte. Hierbei kam es zu einer deutlich wahrnehmbaren Kollision des BMW mit der Beifahrerseite des Audis. Obwohl dabei allein am Audi ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden von 4.000,- Euro entstand, verließ der BMW den Unfallort dennoch ohne Schadensregulierung. Die Zeugen merkten sich aber das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. An dessen Heiligenhauser Halteranschrift wurden das flüchtige Fahrzeug sowie dessen Halter und Fahrer daraufhin nur wenige Minuten später von der Polizei ermittelt und angetroffen. Der 87-jährige BMW-Besitzer räumte seine Anwesenheit am Unfallort und das für ihn dort schwierige Rangieren ein. Eine Kollision mit Sachschaden wollte er aber nicht bemerkt haben. Die polizeiliche Untersuchung seines Fahrzeugs zeigte jedoch schnell einen korrespondierenden Sachschaden an der linken Fahrzeugfront des BMWs, der dieser Aussage widerspricht und auf 3.000,- Euro geschätzt wird. Die Heiligenhauser Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Senior ein. Da dieser gegen die Sicherstellung seines Führerscheins ausdrücklich Widerspruch einlegte, wurde die Fahrerlaubnis von den Beamten förmlich beschlagnahmt. Parallel dazu untersagte man dem Beschuldigten, bis zu einer richterlichen Entscheidung über die Beschlagnahme, jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

In der Zeit vom Dienstagnachmittag des 19.12., 16.00 Uhr, bis zum Donnerstagnachmittag des 21.12.2017, 14.15 Uhr, ereignete sich an der Straße Sombers in Haan eine Verkehrsunfallflucht. Dort stieß ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug beim Wenden oder Rangieren gegen die schieferverkleidete Wand einer Garage des Hauses Nr. 30. Dabei entstand an der Garage ein Schaden von mindestens 500,- Euro. Von der Polizei gesicherte blaue Fremdfarbe, Reifenspuren in der Wiese unmittelbar neben der Garage sowie die dokumentierten Garagenschäden in einer Höhe zwischen 230 und 240 Zentimetern deuten auf einen großen blauen Lastwagen als flüchtiges Unfallfahrzeug hin.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Donnerstagmorgen des 21.12.2017, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr, parkte ein silberner PKW Kia Ceed auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Bongardstraße 1 in Erkrath. In dieser Zeit wurde der Kia von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und dabei am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Obwohl dabei allein am Ceed ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden von mehreren hundert Euro entstand, flüchtete der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug ohne Schadensregulierung vom Unfallort. Blaue Fremdfarbe, die bei der Unfallaufnahme von der Polizei zur Beweisführung und weiteren Ermittlungsarbeit am silbernen Kia gesichert werden konnte, ist bisher einziger Hinweis zum flüchtigen Unfallfahrzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit vom späten Mittwochabend des 20.12., 22.00 Uhr, bis zum frühen Donnerstagmorgen des 21.12.2017, 07.00 Uhr, parkte ein silberner PKW Opel Corsa auf der Heerstraße in Hilden, in Höhe des Hauses Luisenstraße 25, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Opel von einem vorbeifahrenden, zurzeit noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und dabei am linken Außenspiegel und vorderen Kotflügel beschädigt. Obwohl allein am Corsa ein Schaden von 750,- Euro geschätzt wird, fuhr der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt und ohne Schadensregulierung davon.

Am Donnerstagmittag des 21.12.2017, in der nur kurzen Zeit zwischen 11.40 Uhr und 12.20 Uhr, parkte ein weißer PKW Kia Sorento im Parkhaus am Warrington-Platz 10, auf der ersten Parkebene. In dieser Zeit wurde der weiße SUV von einem unbekannten anderen Fahrzeug im Frontbereich angefahren und beschädigt. Dabei entstand allein am Sorento ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

