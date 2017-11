POL-ME: Mit 1,6 Promille gegen geparkten Pkw - Mettmann - 1711086

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 16.11.2017, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer an der Flurstraße, in Höhe der Hausnummer 15, rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er mit seinem Pkw gegen einen hinter ihm parkenden Ford und beschädigte dessen Stoßfänger. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtete, sprach den augenscheinlich erheblich alkoholisierten BMW-Fahrer an und wartete mit ihm das Eintreffen der Polizei ab. Als der 59-Jährige aus seinem Fahrzeug ausstieg, schwankte er stark und konnte sich nicht gerade auf den Beinen halten. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Das Ergebnis: Über 1,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell