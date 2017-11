POL-ME: Fahrrad - Lichttest-Aktion 2017 - Sicherheit durch Sichtbarkeit - Erkrath/Hilden/Ratingen/Langenfeld/Monheim - 1711079

Ein Dokument

Mettmann (ots) - Im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion der Zweiradmechaniker-Innung Mettmann, der Kreisverkehrswacht Mettmann, der Kreispolizeibehörde Mettmann und den weiterführenden Schulen in den Städten Erkrath, Hilden, Ratingen, Langenfeld und Monheim am Rhein werden im neunten Jahr in Folge (seit 2009) die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler auf ihre einwandfreie und vollständige Beleuchtung überprüft. Die Schülerinnen und Schüler der sich beteiligenden Schulen, sowie deren Erziehungsberechtigte, werden unmittelbar nach den Herbstferien durch unterschiedliche Medien auf diese Aktion aufmerksam gemacht.

Änderungen des Lichttestkonzeptes - Lehrer wirken aktiv mit

Vom 20. November bis 22. Dezember werden an den kooperierenden Schulen in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.30 Uhr alle mit einem Fahrrad zur Schule kommenden Schülerinnen und Schüler kontrolliert. Neu ist, dass Lehrerinnen und Lehrer bei den Kontrollen mitwirken und die eingesetzten Polizisten aktiv unterstützen.

14 Schulen in fünf Städten unterstützen die modulierte Aktion!

Das Hauptaugenmerk der Beamten der Direktion Verkehr liegt bei den Kontrollen in der dunklen Jahreszeit auf Vollständigkeit und Funktionalität der Beleuchtungs-einrichtungen der Fahrräder. Festgestellte Mängel werden auf einer Mängelkarte dokumentiert. Diese wird seit diesem Jahr direkt nach der Aktion mit einem Anschreiben der Polizei an die Erziehungsberechtigten geschickt. Nach Beseitigung der aufgeführten Mängel werden diese Karten von der Schule eingesammelt und von der Polizei ausgewertet. Die Erziehungsberechtigten werden persönlich kontaktiert, wenn die Mängelkarte nicht in den Rücklauf gekommen ist und die mangelhafte oder fehlende Beleuchtungseinrichtung somit nicht Instand gesetzt wurde.

Bei der Fahrradlichttestaktion im Jahr 2016 kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamten an 24 Schulen über 3.100 Fahrräder und stellten 254 Mängelkarten aus. Das entsprach einer Mängelquote von 8,2 %.

Diese Gemeinschaftsaktion soll zur Aufklärung über Unfallfolgen durch nicht funktionstüchtige Beleuchtung am Fahrrad sowie einer Reduzierung der Unfallzahlen dienen und die Verkehrssicherheit der jugendlichen Radfahrer fördern.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell