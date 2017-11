POL-ME: Räuberischer Diebstahl an der Hauptstraße - Langenfeld - 1711074

Symbolbild: Die Kriminalpolizei in Langenfeld ermittelt aktuell zu einem räuberischen Diebstahl Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 14.11.2017, kam es gegen 13:35 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl vor einem Schuhgeschäft an der Hauptstraße in Langenfeld. Zu dieser Zeit sortierte eine 20-jährige Mitarbeiterin die Auslage vor dem Geschäft, als plötzlich ein unbekannter Mann aus den Verkaufsräumen lief und dabei den Diebstahlalarm auslöste. Als der Mann daraufhin auf ein Fahrrad stieg und versuchte zu flüchten, hielt die Mitarbeiterin ihn fest. Der Unbekannte schlug ihr daraufhin auf den Arm. Glücklicherweise blieb sie dabei unverletzt. Der Dieb flüchtete anschließend mit seiner Beute (ein Paar Schuhe) auf seinem Fahrrad in Richtung Berliner Platz.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 45- 50 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- stämmige Figur

- graue Haare mit Halbglatze

- unrasiert

- bekleidet mit einer schwarzen, voluminösen Jacke und einem schwarz- weißen Kapuzenpullover

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Herkunft, Identität und Verbleib des flüchtigen Straftäters vor. Fahndungsmaßnahmen und weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

