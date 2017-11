POL-ME: Pkw erfasst Fußgänger - schwer verletzt - Ratingen - 1711071

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 14.11.2017, gegen 18:25 Uhr, wurde ein Fußgänger an der Straße "Freiligrathring" in Ratingen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Nach eigenen Angaben wollte der 60-jährige Fußgänger die Fahrbahnseite wechseln. Er befand sich bereits mittig der Fahrbahn, als ihn ein 81-Jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Bahnstraße/ Wilhelmring unterwegs war, erfasste und schwer verletzte. Der 60-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem linken Außenspiegel des Mercedes entstand geringer Sachschaden.

