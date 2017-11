POL-ME: Am Steuer eingeschlafen - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1711070

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 14.11.2017, gegen 15:45 Uhr, kam es an der Werdener Straße in Velbert, in Höhe der Bushaltestelle Grundscheidsweg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 24-jähriger Nissan-Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Velbert unterwegs, als er - nach eigenen Angaben - aus Übermüdung am Steuer einschlief. Der junge Mann geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf den Seitenstreifen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Der 24-Jährige wachte auf und versuchte noch dem entgegenkommenden Opel einer 53-jährigen Essenerin auszuweichen. Beide Fahrer konnten aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallten frontal zusammen. Der Opel schleuderte auf ein Feld und stieß dort mit dem Heck gegen einen Tannenbaum, der dadurch abknickte. Sowohl der 24-Jährige als auch die 53-Jährige erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurden sie wieder entlassen. Die beiden Fahrzeuge wurden im Frontbereich massiv beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf mindestens 13400,- Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des Nissan-Fahrers sicher.

