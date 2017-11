POL-ME: Verkehrsunfallfluchten - Kreis Mettmann - 1711067

Mettmann (ots) - Beinahe täglich finden ein oder mehrere Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir seit dem 02. Februar 2015 ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten (analog zu unseren Berichterstattungen i.S. Einbrüche). Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, dem 09.11.2017, in der Zeit zwischen 07:30 - 14:15 Uhr, kam es an der Halskestraße in Ratingen-Tiefenbroich zu einer Verkehrsunfallflucht. Unbekannte beschädigten mit ihrem Fahrzeug einen Renault Twingo massiv an der vorderen linken Fahrzeugseite und entfernten sich dann, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw ca. 100 Meter hinter der Zufahrt zur Halskestraße 1, in Fahrtrichtung Am Westbahnhof. Die Höhe des Sachschadens an dem Twingo beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 09.11.2017, 19:20 Uhr, bis Freitag, dem 10.11.2017, 12:00 Uhr, kam es an der Ringstraße in Ratingen zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht mit ebenfalls hohem Sachschaden. Unbekannte beschädigten einen weißen Mercedes Kombi massiv an der hinteren linken Fahrzeugseite und entfernten sich auch in diesem Fall unerlaubt und ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw in Höhe der Einmündung Seilergasse. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an dem Mercedes auf ca. 4000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, dem 09.11.2017, in der kurzen Zeit zwischen 11:40 - 12:30 Uhr, kam es auf dem Lidl-Parkplatz an der Seibelstraße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Unbekannte beschädigten einen dort geparkten weißen 1er BMW an der hinteren linken Tür und entfernten sich anschließend, ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellgrünen bzw. mintgrün metallic farbenen Pkw.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Montag, dem 13.11.2017, in der Zeit zwischen 09:50 - 18:50 Uhr, beschädigten Unbekannte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines schwarzen Audi A5 und entfernten sich dann, ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw am rechten Fahrbahnrand der Siemensstraße in Haan, in Fahrtrichtung Kölner Straße.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich ebenfalls am Montag, dem 13.11.2017, in der Zeit zwischen 08:25 - 15:45 Uhr, an der Düsseldorfer Straße in Haan. Dort beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen schwarzen Opel Astra am hinteren Stoßfänger und entfernten sich auch in diesem Fall, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums "Carpe Diem". Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise von dem bislang unbekannten Fahrer eines grauen Opel Corsa, der zum Unfallzeitpunkt links neben dem Astra parkte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Sonntag, dem 12.11.2017, in der Zeit zwischen 09:30 - 15:45 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten silbernen Daimler Vito massiv an der rechten Fahrzeugseite und entfernten sich dann, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich auf dem Schotterparkplatz an der Oststraße 76a in Hilden. Der Parkplatz wird vor allem von Lkw als Abstellfläche genutzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an dem Vito auf ca. 3000,- Euro.

Bereits am Samstag, dem 11.11.2017, gegen 18:25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Gerresheimer Straße/ Nordring zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines orangenen VW Golf Sportsvan wartete mit seinem Pkw verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur der Gerresheimer Straße in Richtung Nordring. Dort fuhr ihm der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen VW Passat Kombi hinten auf und beschädigte seinen Stoßfänger. Der unbekannte Passat-Fahrer leitete jedoch keine Schadensregulierung ein, sondern fuhr an dem Golf vorbei auf den Nordring. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, verfolgte den Passat noch bis zur Ausfahrt Haan West der BAB 46, verlor ihn dort jedoch aus den Augen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen VW Passat Kombi der Baureihe 1996-2001 handeln. Der Fahrer soll ein ca. 25-30 Jahre alter Mann gewesen sein. Das abgelesene Kennzeichen des Passats liegt als gestohlen ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag, dem 13.11.2017, in der kurzen Zeit zwischen 10:30 - 11:15 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen silbernen Ford Fusion an der hinteren Stoßstange und entfernten sich dann, ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw auf dem Parkplatz der Fa. Lidl an der Straße "Am Wald" in Monheim.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

