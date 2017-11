POL-ME: Polizei nimmt "Automatenaufbrecher" fest - Hilden - 1711065

Mettmann (ots) - Am frühen Dienstagmorgen des 14.11.2017, gegen 05:05 Uhr, nahm die Polizei im Bereich der Hofstraße/ Uhlandstraße in Hilden einen 43-jährigen "Automatenknacker" fest. Der Mann hatte dort kurz zuvor mit Hilfe von Einbruchswerkzeugen einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld und Zigarettenpackungen entwendet. Aufmerksame Zeugen hörten die Aufbruchgeräusche und informierten umgehend die Polizei. Noch an der Hofstraße konnten die Beamten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung den 43-Jährigen, mit der Brechstange in der Hand, auf einem Fahrrad antreffen. Als der Mann die Polizisten erblickte, versuchte er zu flüchten, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, diverse Zigarettenschachteln, Bargeld sowie Betäubungsmittel. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell