POL-ME: Rostiger LKW Ford Transit aus dem Verkehr gezogen - Ratingen - 1711058

Mettmann (ots) - Bereits am Donnerstag, dem 09.11.2017 bemerkte ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes Mettmann einen LKW Ford Transit, der den Hauser Ring in Ratingen mit erheblichen Korrosionsschäden und defekter Beleuchtung befuhr. Der Beamte stoppte den Klein-Lkw, um ihn zu überprüfen. Die dabei festgestellten offensichtlichen Mängel waren so erheblich, dass eine umgehende weitere Überprüfung des Fahrzeugs bei einer örtlichen Prüfinstitution angeordnet wurde. Dort stellten die Prüfer insgesamt 25 Mängel an dem 13 Jahre alten Ford fest. Insbesondere die unzureichende Bremswirkung, Mängel an der Lenkung sowie der Beleuchtung, abgefahrene Reifen und die Korrosionen im Bereich der Längsträger führten dazu, dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Das zuständige Straßenverkehrsamt erhielt Kenntnis und ordnete die sofortige Stilllegung des Klein-Lkw an. Sowohl gegen den 65-jährigen Fahrer als auch gegen den Halter des Transporters wurde eine Anzeige gefertigt.

